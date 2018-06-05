Söke Jandarma’dan Tarım Araçlarına Güvenlik Çağrısı

Söke ovası’nın içinden geçen Söke-Milas Karayolu başta olmak üzere Bağarası ve Güllübahçe yollarında artan tarımsal yoğunluk, turizm yoğunluğu ile birleşince; yetkililer kurallara uyulması konusunda sürücüleri uyarıyor. Özellikle tarım araçlarında reflektör ve ışık donanımlarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Söke İlçe jandarma Komutanlığı, Söke İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde Söke’deki tüm römorklara reflektör takılması için kampanya başlatmıştı. Geçtiğimiz yıl Özbaşı Mahallesi’den başlatılan kampanya kapsamında Söke’de 105 römorka 210 adet reflektör takıldı. Ayrıca kampanya kapsamında 17 mahalle ve yol güzergahında 1173 sürücüye bilgilendirme de yapıldı.

Söke Jandarma Komutanlığı bu yılda tarım araçlarının güvenliği ile ilgili yoğun bir çalışma yürütecek. Mahalle muhtarlarının da bulunduğu İlçe Güvenlik Kurulu toplantısında, Jandarma Başçavuş Ahmet Ali Yalçın konuyla ilgili bir sunum yaptı. Başçavuş Yalçın Söke Jandarma Trafik Birimi olarak Söke’de tarım ekim ve hasat sezonunun huzur ve güvenli geçmesi için tarım araçlarının güvenli kullanılmasıyla ilgili faaliyetlerde bulunacaklarını belirterek, vatandaşlarında konuya duyarlı olmalarını istedi.

Söke Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyarılarda traktörlere çift römork takılmaması, römorkların reflektör ve reflektör özelliği olan şeritlerin yapıştırılması gerektiğinin altı çiziliyor. Ayrıca yapılan uyarılarda; “Tarım sezonuna başlamadan önce traktörünüzün ve tarım aletlerinizin bakımını mutlaka yaptırınız. Traktörünüzü sürücü belge sahibi olmayan çocuklarınıza kesinlikle kullandırmayınız. Kara yoluna çıkınca römorkunuzdan taşacak ve akan trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yükleme yapmayınız. Traktörünüzün zorunlu mali sorumluluk sigortasını her yıl yetkili sigorta acentelerine mutlaka yaptırınız. Traktörler ile bunların her türlü römorkları ilk 3 yaş sonunda ve devamında 3 yılda bir muayenesini yetkili kuruluşlara yaptırınız” deniliyor. Ayrıca uyarıda; “Genişliği 3,05 metreyi geçen tarım aletleri ile kara yoluna çıkılması tehlikeli ve yasaktır” ifadesi yer alıyor.