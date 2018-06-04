Söke Jandarması ’maganda kurşunu’ ile mücadele başlatıyor

İlçe Kaymakamlığı başta olmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü, Söke Belediyesi, muhtarlıklarla yürütülecek proje için harekete geçiliyor. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı düğünlerin yoğunlaşacağı yaz sezonu başlarken, “Düğün ve Asker Evleri Yas Evi Olmasın” çağrısında bulundu.

Proje sunumu İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu’nun başkanlığını yaptığı İlçe Güvenlik Kurulu toplantısında yapıldı. Söke’ye bağlı 49 mahalle muhtarının da katılımıyla gerçekleşen toplantıda proje ile ilgili olarak Söke Jandarma Komutanlığı’nda görevli Mehmet Kurt tarafından sunum yapıldı.

Kutlamalarda silah atmaya ’dur’ demek için başlatılan proje kapsamında Söke’deki düğün salonları işletmecileri başta olmak üzere ilçeye bağlı kırsal mahallelerde toplantılar düzenlenecek. köy meydanlarına ve kahvehanelerine pankartlar asılacak. Yerel medya ve iletişim araçları üzerinden duyurular yapılacak. Orkestra ve müzisyenlere her eğlencede okunması için metinler dağıtılacağı gibi, camilerde okunması için hazırlanan metin İlçe Müftülüğüne de verilecek.

Toplantıda yapılan sunumda Türkiye’nin çeşitli yerlerinde meydana gelmiş acı olayların ele alındığı haber videoları gösterildi. Düğün ve eğlencelerde bazı vatandaşların sonucunun nereye gittiğini düşünmeden hareket ettiğini belirten Mehmet Kurt, “Yaz mevsiminin gelmesiyle artması muhtemel düğün, nişan vb. kutlamalarda silah atılması, geç saatlere kadar yüksek sesle eğlence, konvoylarla trafik akışının tehlikeye düşürülmesi, maganda kurşunu ile ölüm olaylarının artması, cinayetle sonuçlanabilecek kavgalar olması da muhtemeldir. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve farkındalık oluşturmak projemizin temel hedefidir. Projemiz ile vatandaşlarımızın en mutlu günlerini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.