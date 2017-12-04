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04 Aralık 2017 15:47

Söke Kadın Meclisi, Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin yıldönümünü kutladı

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümünü kutladı.

Söke Kadın Meclisi, Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin yıldönümünü kutladı

04 Aralık 2017 15:47

Söke Kadın Meclisi adına açıklamayı Leyla Sevindik yaptı.


Yapılan açıklamada; “Ülkemizde, kadınlara seçme ve seçilme hakkı pek çok Avrupa ülkesinden önce tanınmış olup; 3 Nisan 1930 tarihinde belediyelerde, 26 Ekim 1933’te köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde, 5 Aralık 1934’te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Türk kadını, yüzyıllardır özlemini çektiği haklarına sahip olmada; en azimli, inançlı ve güçlü desteği Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten almış ve çağdaş ülke kadınlarının önüne geçmiştir. İtalya’da kadınlar ancak 1948 yılında seçimlere girebilmişler. Japon kadınları ise seçim haklarını ancak 1950 yılında alabilmiştir. Medeni Kanun’ları aldığımız İsviçre’de ise, kadınlar haklarını 1971 yılına kadar alamazken, Türk kadınına 1935 yılında seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Bu hak konusunda Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk: “Türk kadını, evdeki medeni mevkiini salahiyetle işgal etmiş, iş hayatının her safhasında muvaffakiyetler göstermiştir. Siyasi hayatla, Belediye seçimleriyle tecrübe kazanan Türk kadını bu sefer de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Medeni memleketlerin birçoğunda, kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu salahiyet ve liyakatle kullanacaktır” ifadesinde bulunmuştur. Günümüzde biz kadınların temsil alanları artmasına karşın istenilen düzeye ulaşamamıştır. 1934 yılında elde edilen seçme ve seçilme hakkımızın daha ileriye doğru götürülmesi, TBMM’de temsil oranımızın yükseltilmesi gerekmektedir. Bu vesileyle 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesinin 83. Yıl dönümünü kutluyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.




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