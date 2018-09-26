Söke Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulun açılış konuşmasını Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan yaptı. Katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Ceylan, Söke Kent Konseyi tarihinde ilk defa yıllık faaliyetlerin bir çalışma raporu haline getirildiğini belirtti. Geçen yıl da rapor yayınladıklarını fakat onun istatistiklere dayandığını belirten Muzaffer Ceylan görsele ve yazıya dayalı olarak oluşturulan bu raporun ilk olma özelliği taşıdığını belirtti.

Genel kurul toplantısında Söke Kent Konseyi'nin 2017-2018 yıllarını içeren çalışma raporun sunumunu ise Söke Kent Konseyi Genel Sekreteri Eylem Köprüalan Çaldıran gerçekleştirdi. Meclisler ve çalışma grupları tarafından gerçekleştirilen çalışmaların tamamının raporda yer aldığını belirten Çaldıran, özellikle “Çocuk Oyuncakları Sergisi” üzerinde durdu, bununla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Dilek ve temenniler kısmında katılımcılar Söke ile ilgili düşüncelerini, isteklerini paylaşırken Genel Kurul'un kapanış konuşmasını Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran gerçekleştirdi. Söke Kent Konseyini başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Başkan Toyran, çalışmalarında her zaman desteğinin devam edeceğini olacağını belirtti. Başkan Toyran Kent Konseyi ile işbirliği içinde hayata geçirdikleri “Çocuk Oyuncakları Sergisinin” daha da büyütme isteklerini yineleyerek yer arayışlarının devam ettiğini ve Sökeli çocuklara yakışan bir bina kazandırma arzusu içinde olduğunu ifade etti.