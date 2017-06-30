Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 18:11

Söke Kent Müzesi İspanya ve Letonyalı konuklarını ağırladı

Söke’nin geçmişini geleceğe taşıyan Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi, yerli ve yabancı konuklarının akınına uğruyor.

Söke Kent Müzesi İspanya ve Letonyalı konuklarını ağırladı

30 Haziran 2017 18:11


Söke Kent Müzesi’ne dönüşerek kapılarını 24 Mayıs’ta ziyaretçilerini açan Söke Belediyesi Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi bu kez de İspanya ve Letonyalı konuklarını ağırladı.


Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesinin konuğu olarak İspanya’dan gelen Dr. Gregorio Blenco Martin ve Letonya’dan gelen Dr. Dagnia Deimate Hartmane, Söke’nin geçmişinden günümüze ulaşan objeleri görme ve tanıma fırsatı buldu. Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi eğitimcilerinden Gülçin Gülal ve Söke Kadın Meclisi Başkanı Güler Nalbant’ın eşlik ettiği yabancı konuklara müze sorumlusu Cevdet Üzüm tarafından rehberlik edildi.


Ziyaretçiler müzeye hayran kalırlarken, bir sonraki programlarını iptal ederek zamanlarının büyük bölümünü müzeyi gezerek geçirdiler. Söke’de keyifli bir gün geçiren konuk heyet gelecek yıl Nisan ayında Söke’ye gelecek öğrencilerine mutlaka müzeyi ziyaret etmelerini önereceklerini dile getirdiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
45
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    45°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    41°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:43
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!