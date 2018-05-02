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02 Mayıs 2018 14:07

Söke MHP’nin 7 Milletvekili Aday Adayı Tanıtıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (mHP) Söke İlçe Teşkilatı düzenlenen toplantıda milletvekili aday adaylarını basına ve kamuoyuna tanıttı.

Söke MHP’nin 7 Milletvekili Aday Adayı Tanıtıldı

02 Mayıs 2018 14:07


24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerde MHP’nin Söke’den 7 milletvekili aday adayı bulunuyor. Ali Gaya, Doç. Dr. Gültekin Şimşek, Hatice Özcan, Seyfettin Tosun, Süleyman Bakırcı, Yusuf Günal ve Yusuf Keremit Milletvekili sıralamasında kendilerine yer bekleyen isimler oldu. Toplantıya MHP Kuşadası, Germencik, İncirliova ve Didim İlçe Başkanları da katıldı.


Toplantıda açılış konuşmasını yapan MHP Söke İlçe Başkanı Veysel Öztürk; “Dış güçlerin ülkemize ekonomi, dış ilişkiler, teör vb. konularda ateşten gömlek giydirmek istediği bir dönemde birbirinden değerli 7 kardeşimiz Söke’den aday oldu. Aydın’da varlığını her geçen gün daha fazla hissettiren MHP’de Söke’den ‘hizmet etmeye hazırız’ dediler. 17 ilçenin bulunduğu Aydın’da Söke’den 7 aday adayının olması bizler için bir onurdur” dedi.


İlçe Başkanı Veysel Öztürk’ün konuşmasının ardından Milletvekili aday adayı olan Hatice Özcan, Seyfettin Tosun, Yusuf Keremit, Süleyman Bakırcı, Doç. Dr. Gültekin Şimşek, Yusuf Günal ve Ali Gaya kendilerini kısaca tanıtarak neden aday olduklarını ifade ettiler.



MHP’Nün Aydın ilinde seçim startını Söke’den vereceğini dile getiren Söke İlçe Başkanı Veysel Öztürk 6 Mayıs Pazar günü Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’nun katılımıyla bir toplantı düzenleneceğini söyledi. Geniş katılımlı olacak toplantıyla MHP’nin Aydın’da seçim startını vereceğini belirten Başken Öztürk, 24 Haziran seçimleri için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.




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