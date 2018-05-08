Söke MYO BDTA Bölümü’nden Yılsonu Gösterisi

Söke Ticaret Borsası Konferans Salonunda gerçekleşen yıl sonu gösterisinin katılımcıları arasında Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, Söke İşleme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akbudak, Söke MYO Müdür Yardımcıları Öğretim Görevlileri Zafer Korkmaz ve Serkan Artan, MYO idari kadrosu ile öğrenciler bulundu.

Salonun girişinde serginin açıldığı yıl sonu sunumunda öğrenciler tarafından hazırlanan 2D ve 3D bilgisayar animasyonları, grafik tasarımlarının gösterimi yapıldı. 6. Geleneksel yıl sonu gösterisi iki konuğu da ağırladı. Grafikerlik mesleğinin iki deneyimli ismi Tolunay Küçükarslan ve Gökhan Erbaş Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü öğrencileri ile sohbet edip, sorularını yanıtladı.