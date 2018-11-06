Söke Organik ve El Emeği Ürün Pazarında şenlik havası

Ekim ayı başında törenle hizmete açılan organik ve el emeği ürün pazarı yoğun ilgi görüyor. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran da, pazaryeri alanını ziyaret ederek gerek pazarcı, gerek gezmeye gelen vatandaşlarla bir araya geliyor.

Yöre yaşayanları tarafından üretilen organik ürünler ile kadınlar tarafından üretilen el emeği ürünlerin yer aldığı tezgahlar ilgi görüyor. Ayrıca Söke Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler pazaryeri alanına adeta şenlik havası yaşatıyor. Panayır oyunları, mini konserler, sokak tiyatrosu gösterileri vatandaşların keyifli bir hafta sonu geçirmelerini sağlıyor. Ayrıca alanda aşure, keşkek gibi yiyecekler de vatandaşlara ikram ediliyor.

Organik ve El Emeği Ürün Pazarı'nın yanında bulunan mesire alanı Güllübahçe'ye gelen ailelerin piknik yapmasına, çocuk oyun alanı da çocukların güvenle ve keyifle eğlenmelerine olanak sağlıyor. Mesire alanında bulunan Belediye'nin kuruluşu olan LİMA Turunç Kafe; hem pazara hem de mesire alanına gelenlere hizmet veriyor. Güllübahçe Turunçlar bölgesinin otantik yapısı, Priene gibi büyük bir antik kentin varlığı ve Doğanbey Karina gibi doğa harikası Millipark'a yakın olması, bölgeyi tam bir cazibe merkezi haline getiriyor.

2017 yılında mesire alanı, 2018 yılında ise organik ve el emeği ürün pazarını hayata geçirdiklerini belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Güllübahçe mahallemiz önemsediğimiz bir yer. Tarih ve doğa bu bölgede iç içe ve bizde bu potansiyeli canlandırmakta kararlıyız. Bölgeye yaptığımız iki hizmet Güllübahçe mahallemize eski canlılığını yeniden kazandırmaya başladı. Vatandaşlarımızdan da olumlu ve memnuniyet belirten dönüşler almak bizleri çok mutlu ediyor” dedi.