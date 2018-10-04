Söke OSB'de iş kazası; Harita Teknikeri genç ağır yaralandı

Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde meydana gelen iş kazasında genç harita teknikeri Emrullah Kılınç iş makinasının altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre Emrullah Kılınç Söke OSB'de ölçüm çalışması yaptığı sırada yol çalışması yapan iş makinasını fark etmedi. İş makinasının altında kalan harita teknikeri Emrullah Kılıç ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile önce Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç harita teknikeri, ardından Aydın'a sevk edildi. 23 yaşındaki Emrullah Kılınç'ın durumunun ağır ve ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Emrullah Kılınç'ın yaşadığı iş kazası başta camiası olmak üzere Söke'de büyük üzüntüye neden olurken, herkes gelecek iyi haberi bekliyor.