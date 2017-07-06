Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 11:37

Söke Ovası’nda pamukta nem ve kalite GPS’le kontrol edilecek

Yaklaşan pamuk hasat sezonu öncesi hasadın pamuğun kalitesini koruyarak yapılmasına ilişkin uyarılar ve önlemler artıyor.

Söke Ovası’nda pamukta nem ve kalite GPS’le kontrol edilecek

06 Temmuz 2017 11:37

2017 Yılı Pamuk Toplama Makinesi ile pamuk hasadında kontrol hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin tebliğ yayınlanırken, alınan önlemlerden biri pamuk hasat makinelerine GPS takılması olacak. Takılacak olan GPS’le pamukta nem kontrol edilecek. Sadece nem değil hasatta tam açmamış kozaların toplanması, pamuğun çiğli oranının yüksek olması gibi durumlarda kontrol altında tutulacak.


Konuyla ilgili olarak Aydın Tarım İl Müdürlüğü tarafından Söke Ziraat Odası’nda toplantı düzenlendi. Toplantıda Aydın İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü Futa Fikret Aktaş ve Müdürlük yetkililerinin yanı sıra Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş ve Söke Ticaret Bordası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Deniz Günal da bulundu. Toplantıda 2017 yılında pamuk hasadında uyulması gereken kurallar ve makinelere nemölçer cihazı (GPS) takılmasının önemi anlatıldı.


Toplantıda Müdürlük yetkililerince; “Çiftçimizin bin bir emek ve masrafla yetiştirdiği pamuğun kalitesini korumak, pamuk toplama makinesi ile pamuk hasadında meydana gelen koza ve nemli toplanmasıyla oluşan kalite kayıplarını en alt seviyeye indirmek için pamuk hasadında kontrol hizmetlerini organize etmek amacıyla Aydın Valiliği’mizce mevzuat hazırlanması planlanmaktadır. Dünyada önemli bir konuma sahip olan Aydın pamuğunun zamanında, nemli olarak amacına uygun hasat edilmemesi kalite kayıpları ortaya çıkarmaktadır. Bu durum üreticinin zararına, dolayısıyla da ülke ekonomisini etkileyeceğinden ekonomik zarar meydana getirir. Ayrıca ihtiyaca uygun pamuk ithalatı doğacak olup, bu da dış bağımlılık demek, dışa kaynak aktarımı demek olduğundan milli ekonomi zarar görecektir” denildi.


Söke genelinde 200’ün üzerinde pamuk toplama makinesinin bulunduğunu belirten Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş; “Dünyada kalitesini kanıtlamış Söke pamuğunun hasatta kalitesinin bozulmadan, marka değeri düşürülmeden toplanması ve piyasaya sunulması çok önemli. Bu konuya tarladan başlayıp, işletmelere kadar herkesin duyarlı olması gerekiyor. Kontrol sisteminin geliştirilmesi ve konuya hassasiyet getirilmesi hem bölge, hem de ülke ekonomimiz açısında çok önemli” dedi.


2017 Yılı Pamuk Toplama Makinesi ile pamuk hasadında kontrol hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin tebliğde;


“Aydın ili sınırları içerisinde bulunan tüm pamuk hasat makinelerine GPS takılarak pamuğun % 65 hava neminin üstünde olduğu durumlarda toplanmasını engellemek ve bu orandan fazla nem oranına sahip, pamuk toplayan, pamuk hasat makinesi ve operatörlerine (Hasat olgunluğuna gelmemiş ve çiğli zamanlarda hasat eden makine sahipleri ve operatörlerine, teknik özellikleri yetersiz, tamir, bakım ve ayarları tekniğine uygun olarak yapılmamış makineyle hasat yapan makine sahibi ve ürün sahiplerine; örneğin; kozalar tam açmamış, pamuğun çiğli oranının yüksek olması gibi durumlarda Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesine göre idari para cezası verilecektir” deniliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:41
  • Güneş :05:46
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:30
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!