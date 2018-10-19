Söke Sağlık Hizmetleri MYO'da proje eğitimleri başladı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen "Paramedik Eğitiminde Teoriden Pratiğe Bütünsel Yaklaşım" isimli BAP Alt Yapı Projesinin eğitimleri, Söke İşletme Fakültesi binasında başladı.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü eğitmeni Erdal Tek tarafından ‘Temel Yaşam Desteği Uygulamaları, Temel EKG ve Ritm Tanıma' ana başlıklarından oluşan ilk aşama proje eğitimleri, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) İlk ve Acil Yardım Programı örgün ve ikinci öğretim 2. sınıf öğrencilerine verildi.

Proje eğitiminin açılışında konuşan Söke Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin mesleki donanımının önemine dikkat çekerek, alt yapı projesi sayesinde teorik bilgilerin uygulamaya nasıl sistematik bir şekilde aktarılacağına dair önemli adımlar atılacağını belirtti. Gerçek, eğitimlerin ikinci ayağının da kasım ayı içerisinde gerçekleşeceğini, bu eğitimlerin öğrenciler için meslek hayatlarında önemli bir yol gösterici olacağını vurguladı. Proje ile aynı zamanda güçlü bir laboratuvar alt yapısına sahip olduklarını belirten Gerçek, öğrencilere verilen desteğin başarılı bir meslek yaşamı için çok önemli olduğunu kaydetti.