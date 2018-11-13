Söke Sağlık Hizmetleri MYO'da proje eğitimleri devam ediyor

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Paramedik Eğitiminde Teorikten Pratiğe Bütünsel Yaklaşım projesi etkinlikleri kapsamında ‘Acil Durumların Yönetiminde Psikolojik Adaptasyon' konferansı düzenlendi.

ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şakiroğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı konferansa, Söke Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım Programı ve Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği Programı örgün ve ikinci öğretim öğrencileri ile öğretim elemanları ve idari personel de katıldı.

Alanında birçok makale, kitap ve ödülü bulunan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şakiroğlu, doktora tezini de gerçekleştirdiği acil durumlar ve afet yönetimi alanında sahip olduğu kapsamlı bilgi ve deneyimlerini öğrencilere etkili sunum teknikleriyle aktardı. Terapist kimliğinin yanı sıra, deprem psikolojisi ile deneysel, varoluşçu felsefe konusunda teorik çalışmalardaki bilgilerini de aktaran Şakiroğlu, deprem gibi acil durumlar yaşandığında hem sağlık personelinin hem de olayı yaşayan bireylerin duruma nasıl psikolojik adaptasyon gösterebileceklerini anlattı. Mizah yeteneği ile de tanınan Şakiroğlu, etkin ve meslek odaklı öğretim yaklaşımı ile öğrencilerin farklı, yararlı, deneyim dolu dakikalar geçirmelerini sağladı.

Etkinlik Söke Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek'in Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şakiroğlu'na teşekkür plaketi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.