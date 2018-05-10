Söke Sağlık Yüksekokulu’nda mezuniyet sevinci

Törene, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Söke Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, fakülte dekanları, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler ve aileleri katıldı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, törende öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada “Yaptığınız meslek insana dokunuyor ve inancıma göre iyi insan olarak mesleğinizi yaparsanız her zaman her yerde kazanırsınız. Hastalara iyi davranın, onlara iyi bakın ki Allah da size iyi baksın. Burada size veda etmiyoruz. Unutmayınız ki, burası sizin yuvanızdır ve daima öyle kalacaktır. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin.” dedi.

Gençleri iş yaşamlarına uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Söke Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Rahşan Çevik Akyıl ise “Mesleğinizi yaparken, insan sevgisinin ve kişilerarası iletişimin önemini, empati kurmayı, ahlaklı ve vicdanlı olmayı hiç unutmayın. Meslek yaşantınızda karşılaşabileceğiniz engeller karşısında sakın yılmayın. İnandığınız savunduğunuz her konuda yeterli bilginiz olsun. Sorunun bir parçası değil, değişimin lideri çözümün parçası olmak için çabalayın” diye konuştu.

Dereceye giren öğrencilere plaket ve başarı belgesi verilmesiyle devam eden tören, mezun olan öğrencilerin Hemşirelik Yemini etmelerinin ardından keplerini atmasıyla son buldu.