Söke Spor Salonu baştan aşağı yenileniyor

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Uzun yıllar Sökeli vatandaşlarımıza ve sporcularımıza hizmet eden spor salonumuzun bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Söke Çim Saha bakımı tamamlanmış olup devamında da koltuk ve portatif tribün eklemesi yapılacaktır. Tepeden tırnağa her yeriyle yenilecek olan Söke Spor Salonunun bakım onarım çalışmaları için İl Müdürlüğü’nden 600 bin TL ödenek ayrılmıştır. Bakım onarım çalışmaları 20 Eylül 2017 tarihinde sona erecektir” denildi.

Yapılan çalışmalarda Söke Spor Salonunun çatısının komple yenilendiği, duş ve lavaboların yenilendiği, iç ve dış cephe boya tadilatının yapıldığı, salonun çevre düzenlemesinin yapıldığı, soyunma odalarının yenilendiği, parkenin zeminin FIBA onaylı olarak yenilendiği, salonda bulunan tüm kapıların yenilendiği ve elektrik tesisatının tümüyle yenilendiği belirtildi.

Yapılacak çalışmalarda ise engelli vatandaşlar için engelli asansörü ve tuvaletin yapılacağı, son teknolojik güvenlik kamera sistemi ve ses sisteminin yapılacağı, dış ve iç aydınlatma sistemlerinin yenileneceği bildirildi.

Aydın nüfusun en yoğun olduğu ilçelerden biri olan Söke ilçesinde bulunan spor salonunun karkası hariç tümünün bakım onarımı ve yenilenme çalışmaları neticesinde Sökeli vatandaşlarıın ve sporcuların hizmetine açılacağı kaydedildi.