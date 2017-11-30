Söke Tariş Pamuk Kooperatifi mali genel kurulu yapıldı

lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi 2016-2017 yılı olağan mali genel kurul toplantısı yapıldı.

Divan Başkanlığını Mehmet Özbaş’ın yaptığı genel kurul toplantısı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Genel kurul toplantısının açılışında konuşan Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, konuşmasında iş yılını ve kooperatif faaliyetlerini değerlendirdi.

Ana sözleşme değişikliğinin yapılmasının ardından 2014 yılından bu yana yönetim kurulu olarak ibra edilemediklerini belirten lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer; bu durumun kendileri için büyük bir sıkıntı olduğunu söyledi. Yönetim kurulu olarak tüm bedenlerini taşın altına soktuklarını, TARİŞ’in sürdürülebilirliği için büyük fedakarlıklar içinde çalıştıklarını ifade eden Özer; “İbra edilememe durumunda bile banka kredilerinde Ağustos 2017’ye kadar hala kefaletimiz bulunuyordu. Riskler aldık, bunun herkesçe bilinmesini istiyorum. Allah’a şükür ki arsa satışı sonrası bu kefaletten daha anca kurtulduk” dedi.

“Söke Pamuk Kooperatifi 25 Yılda İlk Kez Kar Etti”

lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer konuşmasında; “İntibak gereği kooperatifin sürdürülebilirliğini devam ettirmek için, kooperatifin birliğe olan borçlarını kredi kullanarak, kooperatifin delikli kuruşu yokken 7 milyon lira gibi bir paranın (geriye dönmeyen bir para) 4 sene finansman maliyetini sırtlandık. Bunun yanında geçtiğimiz yıl bizim 3 milyon 600 bin lira gibi finansman maliyetimiz var. Bu kooperatif 25 yıl boyunca hiç kar etmemiş. Ama 2016-2017 yılında bu kooperatif finansman maliyeti yükü ve tüm genel yönetim giderleri dahil olmak üzere 1 milyon 400 bin lira civarında kar ettik. Bu 14 milyon Kg aldığımız pamukla gerçekleşti. Hedefimiz bunu katlayarak ileri gitmektir” dedi.

“Bu Yıl Özgüvenle Fiyat Açıkladık”

İsmail Özer; “Bu yıl 21 Eylül’de fiyat açıkladık. Çiftçilerimizin büyük beklentisi vardı ve uçmadan 6,50 TL fiyat açıklaması yaptık. Bu fiyat Türkiye’de ses getirdi. Bu fiyatı nasıl açıkladığımız konusunda çok soran oldu. Bu fiyatı biz havadan almadık. Özgüven geldi, kapımıza dayandı. Bizim 20 milyon kg pamuğu alıp, parasını ödeyebilecek kapasitemiz vardı. Pamuk fiyatı 7,10 TL’ye kadar dayandı. Bu arada da sadece 360 prese pamuk sattık. Bugün işletmelerimiz devam ediyor” dedi.

“Söke’de Bakkal Dükkanı Açmak, Çırçır Fabrikası Açmaktan Daha Kolay”

Piyasada çok büyük rekabet olduğunu söyleyen lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, kendilerine sürekli sezon girdiğinde pamuk fiyatlarının neden düştüğünün sorulduğunu söyledi. Türkiye’de 35 çırçır fabrikasıyla Söke’nin eşinin benzerinin olmadığını belirten İsmail Özer; “Eğri oturup, doğru konuşalım burada bir kapasite fazlalığı var. Yani bir bakkal dükkanı açmak, çırçır fabrikası işletmesi açmaktan daha kolay. Bunu sürekli olarak siyasilerimize iletiyoruz. Ayrıca 5 yıldır prim faturaları konusuyla uğraşıyorum. Kooperatif olarak bunlarla rekabet etme şansımız yok. Elimizi kolumuzu bağlamışlar çık bunlarla rekabet et, dövüş diyorlar. Nasıl yapalım. Söke’de böylesine hat safhada bir başıboşluk var. Tarımsal amaçlı faaliyet sürdürerek diğer işletmelerle de mücadele veriyoruz. Tarımsal amaçlı depo açacağız deyip ardından çırçır fabrikasına çeviriyorlar. Bu bizim kooperatifimizin sürdürülebilirliği ve rekabet gücünü çok azaltıyor. İnşallah son aşamaya gelindi. Bunlara sebebiyet verenler, yol gösterenler inşallah cezalarını bulacaklar” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından mali ve denetim raporları okunarak, gündemdeki maddeler görüşüldü.