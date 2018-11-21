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Söke Ticaret Borsası'ndan 815 öğrenciye kışlık ayakkabı

Söke Ticaret Borsası sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların yine yardımına koştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin desteğiyle elde edilen kışlık ayakkabılar okul müdürlükleri aracılığı ile öğrencilere ulaştırılacak. Söke'deki 61 ilköğretim ve ortaöğretim okulunda toplam 815 öğrenciye kışlık ayakkabı yardımında bulunulduğu ifade edildi.


Söke Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada; “Söke Ticaret Borsası sosyal sorumluluk projeleriyle de şehrimize değer katmaya devam ediyor. Söke Ticaret Borsası'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle ulaştırdığı kışlık ayakkabı yardımı bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilere okul müdürlükleri aracılığı ile gönderildi” denildi.

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