Söke Ticaret Borsası’ndan Başkan Toyran’a Ziyaret

Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel ve Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu önderliğindeki Ticaret Borsası meclis üyeleri Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’ı makamında ziyaret etti.

Ticaret Borsası’nın Söke’nin önemli ve önder kuruluşlarından biri olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; Borsa yönetimine görevlerine başarı ve hayırlı oldun dileklerini iletti. Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel ise, Söke’deki tüm kurum ve kuruluşlarla Söke için elele çalışmaya devam edeceklerini belirtti.