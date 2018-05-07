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07 Mayıs 2018 14:58

Söke Ticaret Borsası’ndan Başkan Toyran’a Ziyaret

Kısa bir süre önce gerçekleşen genel kurulu ile yeni yönetimini belirleyen Söke Ticaret Borsası ziyaret turuna başladı.

Söke Ticaret Borsası’ndan Başkan Toyran’a Ziyaret

07 Mayıs 2018 14:58

Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel ve Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu önderliğindeki Ticaret Borsası meclis üyeleri Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’ı makamında ziyaret etti.


Ticaret Borsası’nın Söke’nin önemli ve önder kuruluşlarından biri olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; Borsa yönetimine görevlerine başarı ve hayırlı oldun dileklerini iletti. Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel ise, Söke’deki tüm kurum ve kuruluşlarla Söke için elele çalışmaya devam edeceklerini belirtti.




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