Söke Ticaret Odası geride kalan üç ayı değerlendirdi

7 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen seçimler sonrası ilk kez basının karşısına çıkan Söke Ticaret Odası geçen 3 aylık süreçte yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgi verdi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıda Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay ve Meclis Başkanı Veysel Kara başta olmak üzere meclis üyeleri bulundu.

Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay; “TOBB genel seçiminin ardından gerçekleşen konsey seçimlerinde asil üye olarak seçildim ve Ankara’ya taşımamız gereken durumlarda aracısız direkt ulaşma fırsatını yakaladık” dedi.

Söke’nin kültürel değerlerinden körüklü çizme coğrafi işaret alarak tescillendi diye Haluk Kutlay; “Söke pidesi ve tatlı maya ekmeğimiz de coğrafi işaret almak için onay beklemektedir. Yine çalışmamızın neticesi Priene antik kenti UNESCO’nun geçici dünya mirası listesine girmiştir. Şimdiki hedefimiz bu listede kalıcı olarak bulunmasını sağlamaktır” dedi.

Sosyal medyanın etkin kullanıldığını, web sitemizde de çeşitli güncellemeler yapıldığını dile getiren Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay; “Artık online ödeme ve odaya gelmeden belli evrakları almak mümkün olacak. Aylık çıkardığımız ve faaliyetlerimizi aktardığımız e-bültenleri de hem sosyal medyada hem de internet sayfamızda duyurarak üyelerimizle paylaşmaktayız” dedi.

Üye bilgi güncellemeleri yapmak için üye ziyaretlerine başlandığını, bu sayede üyelerin istek ve şikayetlerinin de alındığını ifade eden Haluk Kutlay; “Bu veriler bizlere rota oluşturacak. Örneğin bu ziyaretlerden elde ettiğimiz bilgilerle yakın zamanda mobil pos hizmetimiz de devreye girmiş durumdadır” dedi.

Haluk Kutlay; TOBB’un destekleriyle ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 714 tane erzak yardımı yapıldığını, yine TOBB’un desteğiyle anlaşmalı 4 ayrı banka üzerinden 128 üyenin toplamda 12 milyon 440 Bin 500 TL’lik nefes kredisinden de faydalandığını söyledi. Ticaret Odası üyelerinin yararlanması için indirim protokolleri yapmaya dev am ettiklerini dile getiren Haluk Kutlay, bu çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Söke Ticaret Odası olarak hafta içinde Ankara’ya gerçekleştirdikleri ziyareti değerlendiren Haluk Kutlay; Aydın Milletvekillerine oda ve Söke genelini ilgilendiren konularda talep ve sorunları ilettiklerini söyledi. Haluk Kutlay; “Söke Çayı Projesi’ne DSİ’nin el atması gerektiği başta olmak üzere Söke’de devreye girmesi gereken fakültelerin faaliyete geçirilmesi dileğimizi de ilettik. Priene antik kentinin UNESCO kalıcı listesine girmesi için bakanlık desteği talebimize Sökeli vekilimiz Metin Yavuz arkadaşımız yakından takip edeceği sözünü verdi. Aydın Milletvekillerimiz ile Sökemizin sorunları ve ihtiyaçları ile ilgili olarak sürekli diresek temasında olunması konusunda fikir birliğine vardık. İktidar partisi milletvekillerinin yaklaşımını olumlu bulduk” dedi.

Söke Ticaret Odası seçimleri öncesinde yarışan grupların seçim vaatleri arasında yer alan yeni hizmet binası ile ilgili girişimlerin başladığı belirtildi. Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay; “Sökemizin ve değerli üyelerimizin her zaman en iyiye layık olduğunu düşünmekteyiz. Şu anki oda binamızın fiziksel altyapısı maalesef ki istenilen düzeyde değildir. Bu yüzden elimizdeki yerleri değerlendirmekteyiz. Takdir edersiniz ki bu kadar büyük bir projeyi bir çırpıda sonuçlandırmak mümkün olmayacaktır. Doğru yer ve doğru projelerin gerçekleşmesi için bir süreye ihtiyacımız bulunmaktadır. Yeni hizmet binası çalışması, ince elenip sık dokunarak hassas bir çalışma gerektirmektedir” dedi.

Yeni hizmet binası ile ilgili olarak Söke Ticaret Odası Meclis Başkanı Veysel Kara ise, görevde olan meclisin görev süresinde yeni binayı mutlaka yapacağını söyledi. Bina yapma işinin, bütçe meselesi olduğunu belirten Veysel Kara; “Nefes kredisine ipotek edilen meblağ nedeniyle şu an bütçemiz yetersiz. Bina yeri ile ilgili gerek Kaymakamımız, gerekse Belediye Başkanımızla görüşmelerimiz oldu. Hatta Ankara ziyaretinde konuyu Milletvekillerimize de ilettik. Yeni hizmet binası için tahsis edilebilecek en uygun yer için arayışımız sürüyor. Şunu bilmenizi isterim ki bu meclis mutlaka bu binayı yapacak” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından toplantı basın mensuplarının soruları ve çeşitli konularda karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı sohbet şeklinde son buldu.