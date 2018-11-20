Söke Ticaret Odası ve Borsasına OSB sunumu

Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nin tanıtımı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunmak üzere çeşitli kururum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen toplantılar zinciri devam ediyor. Bu kapsamında Söke OSB idari binasında bu kez Söke Ticaret Odası ve Söke Ticaret Borsası meclis üyeleri ağırlandı.

Söke OSB Yönetim Kurulu Başkanı İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Yönetim Kurulu Danışmanı Soner Esinbay tarafından, katılımcılar Söke OSB'nin son durumu hakkında bilgilendirildi.

1996 yılında temelleri atılan Söke OSB'nin özellikle son 3 yıllık süreçte büyük aşama kat ettiğini belirten Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “2015 yılında göreve geldiğimde Söke OSB alanının büyük bölümünde mısır ekiliyor, hayvanların otladığı mera bulunuyordu” dedi.

Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu; düzenlenen bilgilendirme toplantılarıyla Söke OSB'de yapılan işleri anlatmayı amaçladıklarını ancak esas amaçlarının Söke'nin ticareti ve borsasını elinde bulunduran, Söke'nin önde gelen insanlarının Söke OSB'nin gelecek planlamasına katkı sağlamalarını beklediklerini söyledi.

Söke OSB'nin konut, sağlık, eğitim ve güvenlik anlamında kent için büyük önem arz ettiğini belirten Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Söke OSB'nin tam kapasite ile faaliyete geçmesi artı nüfus demektir. Söke OSB, Söke insanının zihniyeti ile ilgili ciddi bir değişim ve dönüşüme yol açacaktır. Tarımsal üretimle övünen Söke'nin sanayileşme ve teknoloji anlamında gelişime sebep olacaktır. Pamuğu yetiştirmek, iplik ve kumaş yapmak yetmemeli, tişört gibi, gömlek gibi mamul mal yapmalıyız. Söke olarak ham maddenin yanında mamul mal üretmemiz gerekiyor. Söke OSB buna imkan tanıyacaktır” dedi.

Kaymakam Kurtbeyoğlu'nun açılış konuşmasının ardından Yönetim Kurulu Danışmanı Soner Esinbay Söke OSB'nin dünden bugüne çalışmalarını içeren sunum yaptı. Sunumun ardından Söke Ticaret Odası ve Söke Ticaret Borsası Meclis üyeleri merak ettiklerini sundu, fikirlerini dile getirdi.