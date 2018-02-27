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27 Şubat 2018 17:51

Söke Ticaret Odası’ndan yapı denetimlerinde iş sağlığı ve güvenliği semineri

Söke Ticaret Odası yapı denetimlerinde iş sağlığı ve güvenliği konulu eğitim semineri düzenledi.

Söke Ticaret Odası’ndan yapı denetimlerinde iş sağlığı ve güvenliği semineri

27 Şubat 2018 17:51


Söke Ticaret Odası salonunda gerçekleşen eğitim seminerinde İş Teftiş İzmir Grup Başkanlığı İş Müfettişi Yardımcısı İnşaat Mühendisi Celaleddin Yemşen ve Makine Mühendisi Murat Manyaslı konuşmacı olarak yer aldı.


Seminer, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay’ın açılış konuşmasıyla başladı. Günümüz çalışma hayatında iş güvenliği ve güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine değinen Haluk Kutlay, Söke Ticaret Odası olarak başta üyeleri olmak üzere Sökelilerin faydalanabileceği güncel konularda seminerler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.


Konuşmacı olarak İş Teftiş İzmir Grup Başkanlığı İş Müfettişi Yardımcısı İnşaat Mühendisi Celaleddin Yemşen ve Makine Mühendisi Murat Manyaslı teknik bilgiler verdi.




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