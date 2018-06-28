Söke Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nden renkli etkinlik

Merkez personeli ve danışanları tarafından hazırlanan etkinlik gecesi renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Novada Outlet Söke’de gerçekleşen etkinlik gecesini izleyenler arasında Aydın il Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Uzm. Dr. Selma Özcan, Söke fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa İkizek başta olmak üzere Sökenin sağlık camiası ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarının yıl içinde gördüğü kursların sergilerinin de açıldığı etkinliğe katılım yoğun olurken; danışanlar ve çalışanlar tarafından oluşturulan halk oyunları ekibi ve koro gösteri sundu.