Söke ulaşım ağına yeni bir yol daha kazandırılıyor

Söke Belediyesi tarafından Yenikent Mahallesi'nde ulaşım ağına kazandırılan yeni yol, vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.

Dağlık arazinin hafriyatının alınmasının ardından açılan 63. Sokak Yenikent Mahallesi'nde Hastane yolu olan Acar Caddesi ile Mimarlık Fakültesi yolu olan 38. Sokağı birbirine bağlayacak. Yenikent Halı Sahanın yanından açılan yol yaklaşık 300 metre uzunluğunda. Tesfiye ve sıkıştırma çalışması yapılan yeni yolda, kaldırım çalışması devam ederken, yakın zamanda asfalt kaplaması da yapılacak.

Yol yenileme çalışmalarından çok yeni yollar kazandırmanın önemli olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “63. Sokak vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacak. Daha önce yine Fevzipaşa ve Yenikent Mahallesi'ni birbirine bağlayan Esin Sokak'ta da benzer bir çalışma yapmış ve vatandaşlarımızdan çok büyük olumlu geri dönüş almıştık. Yaptığımız bu yol çalışması da bölge halkımıza kolaylık sağlayacak. Bu anlamda ilçemizde açılması gereken yeni yol çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca bu bölgeden yağışlar nedeniyle aldığımız şikayetler de yapılan çalışmayla kısa sürede son bulacak” dedi.

Yapılan işin küçümsenecek bir iş olmadığını belirten Yenikent Mahalle Muhtarı Mehmet Dikici; “Yapılan çalışmayla yağmur ve çamur derdinden kurtulacağımız gibi, hastaneye ulaşım da kolaylaşacak. Araçlar mahalle içinden uzun yolları dolaşmak zorunda kalmayacak. Söke Belediyesi her zaman yanımızda, kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bölgede oturan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirirken, mahalle sakinlerinden Şeref Uçansoy, yapılan çalışma nedeniyle Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve Söke Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Uçansoy, mahalle sakinlerinin yaşadığı sıkıntıların sona ereceği için mutlu olduklarını ifade etti.