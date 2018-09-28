Söke ve Adana Ticaret Borsaları kardeş borsa oldu

Söke Ticaret Borsası heyeti Adana'ya iş seyahati gerçekleştirdi.

Şehirlerarasında ekonomik, teknolojik ve insani ilişkileri güçlendirme ve hizmet kalite anlayışını paylaşma amacıyla gerçekleştirilen seyahatin Söke heyetinde Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel ve Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu, Meclis üyeleri Melih Yavuz, Ahmet Tuğrul Başer, Şefik Akarsu, Mustafa Toyran, Çelik Yusuf Özbaş, Genel Sekreter Yalçın Ateş ile Akreditasyon Sorumlusu Hülya Erman Aydoğan yer aldı. Söke ve Adana heyetleri, Adana Ticaret Borsası'nın Eylül ayı toplantısında bir araya geldi. Toplantıda iki oda arasında ‘kardeş oda' protokolü imzalandı.

Söke Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Nejat Sağel; “TOBB Oda-Borsa Akreditasyon Sisteminde de yer alan, ilişkileri geliştirmek adına, Türkiye'nin iki büyük pamuk ambarı olarak bilinen Adana ve Söke'de yerleşik borsalarımız Adana Ticaret Borsası ve Söke Ticaret Borsası arasında protokol imzalayarak kardeş borsa olduk. Dileriz ki borsalarımız arasında ekonomik ve insani ilişkileri güçlendirme ve hizmet kalite anlayışını paylaşma amacıyla girdiğimiz bu yol başarıyla amacına ulaşır. Bir asrı aşkın geçmişi ile ülkemizin ikinci borsası olma niteliğine sahip ATB gibi bir borsa ile kardeş olmaktan çok memnunuz, protokolün hepimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Bilgiç, “TOBB'a Bağlı Tüm Oda-Borsalar Gerçekten Kardeştir”

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ise, “Sizlerle ‘Kardeş Borsa' olmaktan onur duyarız. TOBB'a bağlı tüm oda-borsalar gerçekten kardeştir. Çok güzel bir birliktelik var. Bu birliktelikten büyük bir gücün doğduğuna inanıyorum. Bu protokol ile hem Adana hem de Söke bölge ekonomisine büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Bu tanışma ve ‘Kardeş Borsa' olmak insanları daha da yakınlaştırıyor” dedi.

İmzalanan protokolün ardından karşılıklı yöresel hediyeler verildi. Adana Ticaret Borsasının yeni binaları, Online Satış Salonu, Laboratuvarlar, tüccar ofisleri ile lisanslı depolar gezildi.