Söke ve Kuşadası’nda açılması planlanan JES’e mahkemeden ’red’ kararı

Açılan yürütmeyi durdurma davasında çevrecilerin beklediği sonuç çıktı. Mahkeme “ÇED gerekli değildir” kararına karşılık JES’in bölgede oluşturacağı çevresel etkileri göz önünde bulundurarak bu kararı “Hukuka uyarlılık görülmemiştir” ifadesiyle ret kararı verdi.

Söke ve Kuşadası’nda kurulması planlanan JES’e karşı Kuşadası Çevre Platformu grubu, AYÇEP, Söke ÇEP, Söke TEMA, Söke ve Kuşadası Kent Konseyi ve Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği gibi çevre örgütleri ortak oluşturdukları Kalamaki ÇEP olarak geçtiğimiz Ağustos ayında Söke’ye bağlı Ağaçlı Mahallesi’nde eylem gerçekleştirmişlerdi. Eylemin yanında hukuk mücadelesi de veren Aydın ilinin çevre örgütleri, bu mücadelenin ardından dava açtıkları Aydın İdari Mahkemesi’nin kararına sevindi.

Çevreciler tarafından açılan davanın ardından mahkeme bilirkişi atamıştı. Bilirkişinin raporuna göre karar veren mahkeme; Aydın Valiliği’nin ‘ÇED raporu gerekli değildir’ kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle ‘yürütmenin durdurulması’na itiraz yolu kapalı olmak üzere oy birliği ile karar verdiğini açıkladı. Mahkeme kararında bölgede toplam 5 alanda açılması planlanan 12 kuyuda sondaj çalışmasının yoğun yerleşim alanı ve verimli tarım arazileri içinde kaldığı vurgusu yapılarak, önemli ve aktif deprem fay zonlarına dikkat çekildi. Mutlak ve dikili tarım arazilerinin olduğuna da dikkat çekilen mahkeme kararında, JES’lerin atmosfere salgıladığı sülfürik ve karbonmonoksit buharlarının bölgede yoğun olan zeytincilik tarımına büyük zarar vereceği, zeytincilik kanuna aykırı bir durum oluştuğunu belirtti. Kararda planlanan JES’lerin, Türkiye ve dünyanın en önemli milli parklarından olan Dilek Yarımadası Milli Parkı’na yakınlığının da altı çizildi.

Mahkeme kararının sevindirici olduğunu ifade ederek Söke ÇEP adına konuşan Celal Gümüş; “Çevre ve doğanın korunmasına yönelik mücadelemiz devam edecek. Aydın’daki her geçen gün güçlenen çevre örgütleri olarak el ele vererek; JES’ler ve maden ocaklarının doğa ve insan sağlığını tehdit eden faaliyetlerine karşı elimizden geleni yapacağız” dedi. Celal Gümüş açıklamasında; “Aydın İdari Mahkemesi kararının devam eden ve bundan sonraki benzer davalara örnek olmasını diliyoruz” ifadesini kullandı.