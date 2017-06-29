Söke yeni alışveriş ve yaşam alanına kavuşuyor

Yenicami Mahallesinde santral garaj ve Çarşamba pazarına yakınlığı ile dikkat çeken alış veriş merkezi, Söke’de yeni bir yaşam alanının da adresi olacak. Söke Belediyesi yeni ticari alanlar projesi Sökeli esnaflara yeni bir iş sahası ve istihdam yaratacak.

Söke Belediyesinin çeşitli iş kollarını bir araya getirerek, ilçe merkezinde Sökelilerin yeni bir buluşma noktası yaratmayı amaçladığı merkezde çevre düzenlemesi çalışmaları yapılıyor. Çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceleyen Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, “Yenicami Mahallesinde yeni yerleşim yerleri ile nüfusun her geçen gün arttığı, santral garaj ve pazaryeri yanındaki bulunan alanda inşa ettiğimiz yeni ticari alanın yapımında son aşamaya gelindi. Amacımız burada vatandaşlarımızın aradıklarını bulabilecekleri mekanlar oluşturmak. Hem alışveriş mekanları hem de vatandaşlarımızın yeme-içme anlamında zaman geçirebilecekleri bir alan ortaya çıkarmak istiyoruz” dedi.

Toplam 54 iş yerinin bulunduğu alanda Söke Belediyesi tarafından ihale ile kiraya verilecek iş yerleri için başvurular devam ediyor. Söke’nin yeni alışveriş ve yaşam alanında yer almak isteyenlerin Söke Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden gerekli detaylı bilgileri edinebilecekleri belirtildi.