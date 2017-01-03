Diğer
Kategoriler
03 Ocak 2017 17:32

Söke Ziraat Odası 6 kuruşluk çiğ süt zammını beğenmedi

Söke Ziraat Odası 6 kuruşluk çiğ süt zammını beğenmedi

03 Ocak 2017 17:32

Ulusal Süt Konseyi’nin 1,15 TL olan süt çiğ süt fiyatına 6 kuruşluk zam yaptı. Zammı değerlendiren Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş, yapılan zammı yetersiz buldu.
Kemal Kocabaş yaptığı açıklamada; “Çiğ süt fiyatlarını belirleyen Ulusal Süt Konseyi yaklaşık 2,5 yıldır 1,15 olan çiğ süt fiyatlarını 6 kuruş artırdı. Öncelikle artışı yetersiz bulduğumuzu söylemeliyim. Çiğ sütteki, 6 kuruşluk artışın yetersizliğinin yanı sıra, dolardaki artış bahane edilerek dolardaki artıştan çok daha fazlasının yem fiyatlarına yansıtması, çiğ sütteki fiyat artışının olumlu etkisini yok etmiştir. Üreticilerimiz çiğ sütteki 6 kuruşluk fiyat artışının piyasaya yansımayabileceğinin endişesi içindeler. Bilindiği gibi 2,5 yıldır çiğ süt fiyatları 1.15 TL sabit kaldı. Süt sanayicileri genellikle bu fiyata uymayarak üreticiden 85-100 kuruşa süt aldılar. Açıklanan fiyatın üreticilerimize yansımayabileceğinin bir başka endişesi de sütteki fiyat artışının yağ ve protein oranına göre verilecek olması. Sütteki yağ ve protein oranını belirleyecek bağımsız, yetkili laboratuvarların olmayışı ve süt sanayicilerinin bu oranları belirlemesi, bu belirlemenin denetlenememesi, ilan edilen 1.21 TL’lik çiğ süt alım fiyatını düşürebilir. Hükümetten beklentimiz aşırı artan yem fiyatlarının üreticiye yüklediği, ağır yükü hafifletebilmek için, süt priminin en az 20 kuruş olacak şekilde yeni bir düzenlemeye gitmesidir. Mevcut süt primi uygulamasın da üretici örgütlerine sütünü satanlar 7 kuruş, sanayiciye satılan süte de 5 kuruş prim verilmektedir Bazı küçük üreticiler bu primle Süt Birliğine yıllık üyelik aidatını bile ödemekte güçlük çekmektedirler. Çiğ sütteki fiyat artışını yetersiz ama olumlu bulmakla birlikte süt priminde sütünü üretici örgütlerine satanlara 21 kuruş, sanayiciye satanlara 20 kuruş olacak biçimde yeni bir düzenlenmenin bir an önce yapılması zor durumda bulunan üreticimizi kısmen rahatlatacaktır” ifadelerine yer verdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
14
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    5°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç