Söke Ziraat Odası'ndan 'Ürün Değişikliği' uyarısı

Üçüncü üretimi yapan destekleme ödemelerinden faydalanamayacak. Örtü altı üretimler ve Çeltik ürünü kapsam dışı bırakılırken; Söke Ziraat Odası yaptığı açıklamayla Sökeli üreticileri uyardı.

Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş açıklamasında; “Örneğin, bu yıl (2018) ÇKS belgesinde arazisine pamuk eken bir üretici, aynı şekilde 2019 ve 2020 yılında da aynı parselde sadece pamuk ekimi yaparsa 2020 yılına ait hiçbir tarımsal desteklemeden faydalanamayacaktır. Üreticilerimiz önümüzdeki iki yıl boyunca vakit daha erkenken aynı parsel için mutlaka ürün değişikliği yapmalıdır. Bu münavebe (sıralı, nöbetleşe) zorunluluğunun ilk yılı dolmuş bulunuyor. Devam eden 2 yıl içerisinde üreticilerimiz kendi ürün çeşidini dikkate alarak mutlaka arada farklı bir ürün eksinler. Aksi halde, hele ki pamuk gibi fark ödemesi en yüksek olan bir üründen tarımsal desteklerden hiçbir şekilde faydalanamayacaklardır. Bu da sezonda çok ciddi bir gelir kaybı anlamına gelmektedir. Böyle bir zararın yaşanmasına meydan vermemek için tüm üreticilerimizin ürün ekilişlerini dikkatli bir şekilde takip ve kontrol etmesi, münavebeli tarım yapması gereği önemle duyurulur” dedi.

“Bakanlık Tebliği 2018 Mart'ında yayınladı”

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 27 Mart 2018 tarihinde yayınladığı ve tekrar 8 Haziran 2018 tarihinde düzenlediği 2018/17 No'lu bitkisel üretime destekleme yapılmasına dair tebliğine göre münavebeli ekim zorunluluğu getirildi. Tebliğin 22. Maddesinin “kk” bendinde; “2018 üretim yılından başlamak üzere, örtü altı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz” ifadesi yer alıyor.