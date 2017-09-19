Söke’de 19 Eylül Gaziler Günü Anma etkinlikleri

Törene İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Garnizon Komutanı Personel Albay Hasan İhsan Kızgınçelik, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Söke Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Ulvi Atmaca başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri, askeri erkan ve Sökeli gaziler katıldı.

Atatürk Anıtına İlçe Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Söke Belediye Başkanlığı ile Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği çelenkleri sunuldu. Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Söke Garnizon Komutanlığı’ndan Topçu Üsteğmen Mustafa Yılmaz tarafından yapıldı. Mustafa Yılmaz konuşmasında; “Ey şeref abidesi bir an bile tereddüt etmeyen bizler rahat edelim diye nefesini veren şehidim, verecek olan gazim; unutmayınız kalbimizdeki yeriniz apayrı. Sizlere imrenen gözlerle bakıyoruz. Gözlerinizdeki ışıltı bizleri tarihin derin destanlarına alıp götürüyor. Ve yine unutmayınız, emanetiniz emanetimizdir. Gözünüz arkada kalmasın, sizlerin sahip çıktığı gibi bizler de bu vatanda sahip çıkacağız, namerdin elini değdirmeyeceğiz” dedi.

Günün anlamına ilişkin bir başka konuşma yapan isim Söke Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Ulvi Atmaca oldu. Atmaca konuşmasında; “Gazilerimizin hatıraları, manevi emanetleri, vatan uğruna gösterdikleri mücadele azimleri her daim hürmetle ve hayranlıkla anılacaktır. Bu itibarla Türk milletinin bağımsız ve birlikte yaşaması için gösterilen üstün mücadeleyi sulandırarak şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını incitmeye çalışmak hiç kimsenin hakkı ve haddi olmayacaktır, olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Çelenk ve anma töreninin ardından 19 Eylül Gaziler günü anma günü nedeniyle ilçe protokolü üyeleri Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği’ne ziyarette bulundu.