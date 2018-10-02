Söke'de 2 dakikada kuyumcuyu soydular

Söke'de çarşı merkezinde bulunan kuyumcuda meydana gelen soygunda kırılmaz camı balyozla kıran kar maskeli şahıslar, kuyumcuya girip bir buçuk kilo altını alıp sırlara karıştı. Söke polisi her yerde soyguncuları arıyor.

Söke'nin Cumhuriyet Caddesi üzerinde Belediye Meydanı'nda bulunan bir kuyumcu soyuldu. Mekanın 1. Hasırcılar Sokak tarafında bulunan vitrin camını balyozla kıran hırsızlar, içeri girerek altınları çuvala doldurup kaçtı. Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 30 Eylül gecesi saat 03.50 sıralarında meydana geldi. Kameralara yansıyan görüntülerde sokağa gelen iki kişi önce sokağı kolaçan ediyor. Kimsenin olmadığına emin olan şahıslardan biri Cumhuriyet Caddesi'nin köşesinde beklemeye başlarken, diğeri güvenlik kamerasına aldırmadan elindeki balyozla camı kırmaya başlıyor. Yaklaşık 30 saniyede camı kırmayı başaran hırsızlardan biri içeri girerken, diğer hırsız da camın kırıldığı noktaya geliyor. Ellerindeki çuvalı dolduran hırsızlar koşarak olay yerinden uzaklaşıyor. Soygun işlemi yaklaşık 2 dakika içinde son buluyor.

Bu arada kuyumcunun alarmının çalmaya başladığı ve mekan sahipleri ile polisin hemen olay yerine geldikleri öğrenildi.

Soygunun gerçekleştiği kuyumcu dükkanının yetkilisi Halim Kocabaş, “Yan camı patlatıyorlar. Kırılmaz camı balyozla aşağı indiriyorlar. Daha sonra biri kırdıkları yerden içeri giriyor. Elinde çuval üç defa ürün getirip götürüyor. Çuvala dolduruyorlar. Toplam içeride kaldığı dakika bir buçuk dakika gibi. Alarma çalıyor. Biz ve polisler gelene kadar burayı terk etmişler. Takribi bir-bir buçuk kilo altın kaybımız var. Görüntüler inceleniyor. Polis hırsızların peşine düştü. Emniyet civardaki tüm kayıtları aldı” dedi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.