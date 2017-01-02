Söke’de 2016 yılında 922 nikah kıyıldı

Söke’de 2016 yılında 922 çift nikah masasına oturdu. Bu nikahlarda Söke’ye 2 yabacı damat, 26 yabancı gelin geldi.



Söke Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2016 yılında toplam 922 nikah kıyıldı. Yıl içinde yapılan evliliklerde Söke’ye birer Özbekistan, İrlanda, Avusturya, Romanya, Hollanda ve Makedonya uyruklu, iki Suriyeli, üç Kırgızistan, dörder Almanya ve Azerbaycan, beş de İngiltere uyruklu yabancı gelin Söke’ye geldi. Söke’ye biri Alman diğeri ise Suriyeli olmak üzere 2 de yabandı damat geldi.