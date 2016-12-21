Söke’de 22 hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla 22 hırsızlık olayının zanlısı olduğu belirlenen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; başta otodan hırsızlık olmak üzere, birçok suçtan aranan O.Ö. çok sayıda suç aleti ile birlikte Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan O.Ö.’nün uyuşturucu kullanmak, 6136 sayılı kanuna muhalefet gibi suçlarının olduğu ve 22 hırsızlık olayının zanlısı olduğu ifade edildi. O.Ö’nün ilçe emniyetindeki sorgusunun ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandığı belirtildi.