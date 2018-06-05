Söke’de 24 Haziran seçimleri için emniyet tedbirleri hazır

Seçimlerin huzur ve güvenliğini sağlamak adına ön çalışmaların yapıldığını belirten Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Seçimlerin demokratik ve şeffaf bir ortamda geçmesi adına İlçe Seçim Kurulu Başkanlığımız ile hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

Kaymakam Kurtbeyoğlu yaptığı açıklamada; “24 Haziran’da İlçe Seçim Kurulu denetimin yapılacak seçimlerin güvenliğini almaktan biz sorumluyuz. Topumun her kesiminin özellikle muhtarlar ve siyasi partilerin üzerine düşen görevleri de var. Seçim öncesi olmasını beklemediğimiz ama olabilmesi muhtemel gerginlikler ve sıkıntılar varsa lütfen bunları bize bildiriniz. Propaganda döneminde siyasi partilerimizden endişe duydukları noktalar varsa bunu bildirmelerini istiyoruz. Seçimlerle ilgili tüm tedbirleri almış, görevlendirmeleri yapmış durumdayız. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığımızla mutabakatımız tamam. Seçim günü sandıkların sayımından sonra oy torbalarının İlçe Seçim Kuruluna götürülmesi mutlaka Emniyet yada Jandarma’nın eşliğinde yapılacak. Emniyet yada Jandarma’nın eşliğinde İlçe Seçim Kurulu tarafından belirlenen araçla oyların taşınması sağlanacak. Kamu kurumlarındaki araçlar İlçe Seçim Kurulu’na bildirildi, görevlendirmeleri yapıldı. Seçim günü bizlerde görevimizin başındayız. O gün oluşabilecek olumsuzluklarda Emniyetimiz, Jandarmamız ve bizlere de ulaşabilirsiniz. Halkımızın hür iradesinin sandığa yansıyabileceği demokratik ve şeffaf bir seçim olması adına bizler üzerimize düşen görevi yapacağız” dedi.