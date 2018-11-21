Söke'de 28 pamuk toplama makinesi sahibine cpeza

Aydın'ın Söke ilçesinde oluşturulan Pamukta Kaliteyi Koruma Komisyonunun 2018 yılı pamuk hasat dönemi faaliyet raporu açıklandı. Pamukta kaliteyi korumak adına hasat döneminde işletmeler ve pamuk toplama makinelerine yönelik kurallar getirilmiş ve denetimler yapılmıştı. Bu kapsamda oluşturulan teknik ve uzman personel tarafından 7/24 esaslı çalışma programı hazırlanmış özellikle nemli pamuk hasadının önüme geçilmek için gece pamuk toplanmasına yasak getirilmişti.

Yasaklı dönemde hasat yasaklarına uymayıp gece pamuk toplayan 28 pamuk toplama makinesi sahibine araç takip sistemi üzerinden veya arazi taramalarında yetkili ekip çıkartılarak Valilik Tebliği gereği toplam 7 Bin 252 TL. idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Komisyona bağlı uzman ekipler tarafından kayıtlı toplam 5 adet pamuk alım merkezi 30 adet Çırçır fabrikasında pamuk alımı esnasında nem denetimi yapıldı. Komisyonun 2018 yılı faaliyet raporunda; haklarında yüksek nemli ve kirli pamuk bulundurmadan dolayı tutanak tutulan çırçır fabrikaları ve pamuk alım merkezleri için işlem yapılmak üzere il Tahkim komisyonuna resmi yazı yazıldığı ifade edildi.

2018 yılı Pamuk Hasat Sezonunda hasat esnasında 98 pamuk toplama makinesi sahada denetlendi. Araç takip sistemi veya nem sensörü cihazları hasat esnasında arızalanan 48 adet pamuk toplama makinesi sahipleri İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından tespit edilerek ilgilileri (pamuk toplama sahipleri ve ilgili firma) uyarılarak, gerekli düzeltmeleri yaptırıldı.