Söke’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi, Söke’de törenlerle kutlandı.

Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulünün ardından çelenk sunun töreni yapıldı. Atatürk Anıtına Söke Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelekleri sunuldu. Çelenk sunum töreni sonrası kutlama programına geçildi.

Törene Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Kurtoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kaymakam Kurtbeyoğlu, Garnizon Komutanı Kurtoğlu ve Belediye Başkanı Toyran törene katılanların bayramlarını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Söke Garnizon Komutanlığı’nda görevli Topçu üsteğmen Rıza Posacı yaptı. Posacı konuşmasında; “Bu zafer Türk Milleti ve Türk Ordusunun birlik ve beraberlik içerisinde olduğunda gücünün karşısında kimsenin duramayacağının göstergesidir. Bu zaferle Cumhuriyetin adımları atılmış, yenilenme hareketi başlamıştır. Bu hareketin başarısında Türk Ordusu ve Türk Milleti’nin omuz omuza olmasının büyük payı vardır. Akıl ve bilimin rehberliğinde Atatürkçü Düşünce sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin rehberi olmaya devam edecektir. Bu anlamda aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz” dedi.

Şiilerin okunduğu törende Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi gösteri sunarken, kutlama programı tören geçişi ile sona erdi.