Söke’de 301 çocuk yazardan söyleşi ve imza günü

Çocuk Yazarlar Projesi Söke’de 2016 yılında başlatıldı. 2016 yılında bir okul, bir öğretmen, 13 çocuk yazar ile başlayan proje, 2017 yılında 90 çocuk yazara, 2018 yılında ise 301 çocuk yazara ulaştı. İlkokul düzeyinde başlayan Çocuk Yazarlar Projesi bu yıl ortaokul öğrencilerini de içine alırken, 2018 yılında projede 46 okul ve 79 öğretmen görev aldı. 301 çocuk yazarın kitabı Kültür Bakanlığı kayıtlarına girerken, her bir kitap ISBN numarası ve bandrol ile basıldı.

Çocuk Yazarlar Projesinin Söke Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen imza ve söyleşi gününe Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu başta olmak üzere proje paydaşlarının temsilcileri, çocuk yazarların yakınları ve okulların temsilcileri katıldı.

Etkinliğin açılışında projenin sorumlu okulu Sadullah Kuşada İlkokulu Müdürü Cemal Tarık Yaman konuşma yaptı. Yaman konuşmasında proje ile ilgili bilgiler verdi.

“Dilimizi doğru ve güzel kullanmak her bir ferdin esas meselesi olmalıdır” diye Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; Sınav ve ona dayalı test yöntemleri ne yazık ki Türkçemizin doğru ve güzel kullanımını olumsuz yönde etkilemektedir. Belli cevap şıkları olmadan bildiklerini bile anlatamayan dolayısıyla başarısızlığa mahkum çocuklar yetişmektedir. Çocuk Yazarlar Projemiz ile öğrencilerimiz bir yandan doğru ve güzel Türkçe kullanmayı öğrenirken, bir yanda da yazmak için daha çok okuma yapma ihtiyacı duymaktadırlar. Proje çocukların gelecek planlamalarına yardım ederken, özgüven kazanmalarına da yol açmaktadır” dedi. Söke’de Çocuk Yazarlar Projesi dışında ilçeye özgü yada özellikle üzerinde durulan 18 ayrı eğitim projesi daha gerçekleştirdiklerini belirten İlçe Kaymakamı Kurtbeyoğlu; “Bu proje çalışmalarında 552 öğretmen ve 8 Bin 600 öğrencimiz görev aldılar. Bütün öğrencilerimizin yazman alışkanlığı kazanmalarını, en az bir enstrüman çalmaları veya bir spor dalında lisanlı olmalarını, resim fotoğraf vb. sanat dallarına ilgili olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. İlçemizde 3 yıldır sürdürdüğümüz eğitim çalışmalarının tamamı bu amaca dönüktür” dedi.

Aydın’da göreve başladığından bu yana velilerin eğitime olan ilgilerinin dikkatini çektiğini ve bu durumun hoşuna gittiğini belirten Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger; “Eğitimde önemli olan fark oluşturmak. Burada çok önemli bir fırsat yakalanmış, Söke’de bir fark oluşturuyor.. Burada görüyoruz ki; Kafası testle, midesi tostla doldurulan bir neslin dışına çıkıyoruz, çocuklarımızı kitapla buluşturuyoruz. Daha doğrusu kitap okumanın da dışında çocuklarımızı kitap yazmaya teşvik ediyoruz. Ben bu farklılığı ortaya çıkaran ve farklı düşünceyi ortaya çıkaran bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bugün 301 çocuk yazarımız bir arada, inanın ben onların yaşındayken 301 kitabı bir arada görmemiştim. Bu her türlü takdirin üzerindedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Köşger ve katılımcılar öğrencilerin kitap stantlarını gezdi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve protokol üyeleri öğrencilerden imzalı kitap almayı da ihmal etmedi. Kitap stantları dışında Söke’de yürütülen 18 ayrı eğitim projesine ait tanıtım stantları da gezilerek, bilgiler alındı.