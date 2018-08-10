Söke’de 4,5 kilo esrar yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince Uyuşturucu Madde Eylem Planı çerçevesinde yürütülen faaliyetlerde Söke ilçesi Pamukçular Mahallesinde kenevir bitkisi ekildiği duyumu alındı. Jandarma asayiş timlerince yapılan araştırmalar neticesinde Pamukçular Mahallesinde ikamet eden M.Ö. isimli şüphelinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahsın bahçesinde yapılan arama sonucunda 4 kilo 455 gram kubar esrar ve 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli M.Ö. adli makamların talimatı ile gözaltına alınırken; ele geçen kenevir bitkisi İlçe Tarım Müdürlüğüne imha edilmek üzere teslim edildi.