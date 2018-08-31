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31 Ağustos 2018 11:44

Söke’de 5 kilo esrar yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 kilo esrar ile bin 50 kök kenevir bitkisi yakalandı.

Söke’de 5 kilo esrar yakalandı

31 Ağustos 2018 11:44


Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve istihbarat timleri, Uyuşturucu Madde Eylem Planı çerçevesinde Söke ilçesi Çalıköy Mahallesinde düzenlenen devriyede görevi sırasında yasa dışı ekim yapılan bir alan tespit etti. A.G. isimli şüpheli, çalılık arazide 5 kilo esrar maddesini kuruturken ve bin 50 kök kenevirin bakımını yaparken suçüstü yakalandı.


Adli makamlardan alınan talimat ile şüpheli A.G. gözaltına alınırken; ele geçen kenevir bitkisi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne imha edilmek üzere teslim edildi.




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