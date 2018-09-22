Söke'de 6 Eylül Parkı'na görkemli açılış

Söke Belediyesi tarafından ilçenin Yenicami Mahallesi'ne yapılan 6 Eylül Parkı ve Spor Alanlarının açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışı yapılan 6 Eylül Parkı içerisinde yaklaşık 2 bin metrekarelik yeşil alanı, basketbol ve tenis sahaları, 42 araçlık otoparkı, 200 dikili ağacı, işletmesi Söke Belediyesi kuruluşu olan Lima tarafından yapılan kafeteryası, çocuk oyun gurubu ve açık hava spor alanı bulunuyor.

Açılış törenine düzenlenen tenis turnuvasının ödül töreni ile başlandı. Törende Söke Belediyesi Şehir Bandosunun dinleti sundu. Açılış töreninde konuşma yapan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Sökemzideki atıl alanları park ve yeşil alanlara dönüştürüyoruz. Söke'ye ve Sökelilere yakışan park ve yeşil alanlar yaratıyoruz. Ancak yapılan parkları korumakta güçlük çektiğimiz oluyor. Bu nedenle parklarımız ve yeşil alanlarımız başta olmak üzere kente sahip çıkmak ve korumak en fazla vatandaşlarımıza düşüyor. Söke'yi daha fazla park ve spor alanlarıyla buluşturmak istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Söke'de 4 Binin üzerinde fidan ve ağaç dikimi yaptık. Neredeyse 2014 yılına kadar yapılmış olan park sayısı kadar park ve yeşil alanı bu dönemde yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Belediye başkan yardımcıları Fahri Sivrioğlu, Ahmet Karakaş, Velittin Tekeli ve Sibel Kurt, belediye meclis üyeleri Levent Tuna, İsmail Yerli, Hüsamettin Yaman, Yusuf Yaya ve Yasemin Gürsoy, Yenicami Mahalle Muhtarı Hüseyin Yörük, CHP İlçe Başkanı Suat Durukan açılış kurdelesini sahnede birlikte kesti.

Açılış töreninde TRT Türk Halk Müziği (THM) sanatçısı Ali Çakar'ın sahne aldığı konserli gecede Sökeliler doyasıya eğlendi. THM sanatçısı Ali Çakar seslendirdiği sevilen türküler ve sempatik tavırlarıyla Sökelilere keyifli bir akşam yaşattı. Konserin sonunda Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, sanatçı Ali Çakar'a plaket takdim ederek, Sökeliler adına teşekkür etti.