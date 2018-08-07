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07 Ağustos 2018 10:33

Söke’de açık havada sinema keyfi

Söke Belediyesinin geleneksel hale getirdiği açık hava sinema günleri başladı.

Söke’de açık havada sinema keyfi

07 Ağustos 2018 10:33


Sinema günlerinin ilk gününde başrolünü Şener Şen’in oynadığı ‘Yol Ayrımı’ adlı filmin gösterimi yapıldı. Sökeli sinemaseverlerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Sinema Günlerinin ilk akşamında filmi yaklaşık 700 kişi birlikte izledi.


Söke Belediyesinin açık hava sinema günlerinde bir kez daha nostalji yaşatılıyor. Bu yıl Söke Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen alışveriş merkezi Latmos Çarşı’da gerçekleştirilen sinema günlerinde bu sezon vizyonda öne çıkan filmler sinemaseverlerle paylaşılıyor. Ücretsiz olarak yapılan film gösterimlerinde katılımcılar sıcak yaz akşamlarında açık havada sinema keyfi yaşıyor. Filmi izleyenler arasında Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş da yer alırken; bu yıl sinema günlerinde üç filmin gösterimi yapılacak.


Etkinlik kapsamında 8 Ağustos Çarşamba akşamı “Ayla”, 10 Ağustos Cuma akşamı ise “Mutluluk Zamanı” adlı film gösterimde olacak.




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