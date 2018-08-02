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02 Ağustos 2018 22:03

Söke’de Ağaçlı Kavşağında meydana gelen kazada Milletvekili Metin Yavuz’un Annesi yaralandı

Söke-Kuşadası Karayolu Ağaçlı Kavşağı’nda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Söke’de Ağaçlı Kavşağında meydana gelen kazada Milletvekili Metin Yavuz’un Annesi yaralandı

02 Ağustos 2018 22:03


Kazada, milletvekili Metin Yavuz’un annesi Mihriban Yavuz’un da içinde bulunduğu Söke’den Kuşadası yönüne giden İsa Eğerci yönetimindeki 09 AY 353 plakalı otomobil ile Çevre yolundan gelen Mehmet Uyar’ın kullandığı 09 JZ 937 plakalı otomobil çarpıştı.


Kazada milletvekili Yavuz’un annesinin de aralarında bulunduğu 6 kişi hafif şekilde yaralandı.


Milletvekili Metin Yavuz’un kendisine ait özel hastaneye kaldırılan annesi Mihriban Yavuz’un kazayı dizlerindeki bir kaç sıyrıkla atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Yaralılardan ikisi Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne, 4’ü de özel hastaneye kaldırıldı.




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