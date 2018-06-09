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09 Haziran 2018 18:24

Söke’de alacak verecek kavgası: 1 ölü

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, iki kişi arasında alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada pompalı tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Söke’de alacak verecek kavgası: 1 ölü

09 Haziran 2018 18:24


Olay, öğle saatlerinde Söke merkez Çeltikçi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen Kazım Kızıltaş (55) ile Ali Rıza B. (65) sokakta karşı karşıya geldi. İki arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kazım Kızıltaş bölgeden uzaklaşmak istedi. 09 JR 437 plakalı aracıyla kaçan Kazım Kızıltaş’ı kısa süre sonra yakalayan Ali Rıza B., aracından altığı pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.



Başına isabet eden saçmalarla yere yığılan Kazım Kızıltaş olay yerinde hayatını kaybetti. Suç aleti pompalı tüfekle bölgeden uzaklaşan Ali Rıza B., bir alt sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Kızıltaş’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.




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