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Söke'de çam kozalaklarını izinsiz toplayanlar yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde çam fıstığı kozalaklarını izinsiz toplayan şahıslar Söke Belediyesi Zabıtası ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gözünden kaçmadı.

Aydın'ın Söke ilçesinde çam fıstığı kozalaklarını izinsiz toplayan şahıslar Söke Belediyesi Zabıtası ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gözünden kaçmadı.


Zabıta ve jandarma ekiplerince Burunköy Mahallesi kamu alanı mezarlık alanı içindeki kozalakları toplayan üç şahsa suçüstü yapılırken, topladıkları 650 kg çam fıstığı kozalağına da el konuldu.


Kozalak hasat dönemi içinde bölgede bu türlü olaylara sıkça rastlanılıyor. Şahıs arazileri dışındaki alanlarda, kozalak toplama işleminin yetkisi bulunanların dışında yapılması yasak. İşlenmiş kozalaklarda kilosu 200 Liranın üzerinde satılan çam fıstığı adeta altın değerinde.

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