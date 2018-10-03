Söke'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Söke'de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Söke İlçe Müftülüğü ve Söke Din Görevlileri Derneği tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında konferans düzenlendi. Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda gerçekleşen konferansta Dr. Mustafa Acar konuşmacı olarak yer aldı. “Camiler ve Din Hizmetine adanmış ömürler” konulu konferansı izleyenler arasında Söke İlçe Müftüsü Ahmet Yayla da yer aldı.