İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söke'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Söke’de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Söke'de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.


Söke İlçe Müftülüğü ve Söke Din Görevlileri Derneği tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında konferans düzenlendi. Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda gerçekleşen konferansta Dr. Mustafa Acar konuşmacı olarak yer aldı. “Camiler ve Din Hizmetine adanmış ömürler” konulu konferansı izleyenler arasında Söke İlçe Müftüsü Ahmet Yayla da yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.