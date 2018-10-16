Söke'de Can Umut için Kök Hücre Kampanyası başlatıldı

Ege Üniversitesi'nde AA-PNH tedavisi gören Sökeli Can Umut Taşkan için adeta seferberlik başlatıldı. Kök hücre bağışının önemi bir kez daha gündeme gelirken, sosyal medya üzerinden kök hücre bağışı kampanyasına katılım için çağrıda bulunuluyor.

“Bir Can'a Umut Olmak İçin Haydi Kızılay'a” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında 22-23-24 Ekim tarihlerinde Hükumet Meydanında Kızılay kan aracına bağışlar yapılabilecek. Yapılacak 3 tüp kan örneği ile ilik nakli bekleyen Can Umut Taşkan ve nakil bekleyen tüm hastalara umut olunabilecek. Kızılay kan bağışı aracı belirtilen tarihlerde saat 10.00 ile 18.30 arasında bağışçılara hizmet verecek.