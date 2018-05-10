Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 12:40

Söke’de Çevre Paneli Yapıldı

Söke’de çevre ve doğanın korunması ile çeşitli etkenlerin çevre ve doğaya verdiği zararların değerlendirildiği bir panel gerçekleştirildi.

Söke’de Çevre Paneli Yapıldı

10 Mayıs 2018 12:40

Söke Belediyesi Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda gerçekleşen panele çevre örgütlerinin temsilcileri ve çevre gönüllüleri katıldı.


Çevre, doğa ve canlı sağlığına verilen zararlar ve çözüm önerileri katılımcı uzmanların görüşleriyle irdelendi. Özellikle Söke çevresindeki maden ocaklarının doğada oluşturduğu tahribat, ÇED raporları, halkı bilgilendirme toplantılarında dikkat edilmesi gereken unsurlar, jeotermaller ve oluşturduğu etkiler masaya yatırıldı. Konular çevreci ve hukuksal boyutuyla değerlendirildi.


Panelde Aydın Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mahmut Nedim Barış, Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Aydın, Aydın Barosundan Av. Akın Yakan, Aydın Efeler Belediye Meclis Üyesi Av. İsmail Türkbay konuşmacı olarak yer aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç