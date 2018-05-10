Söke’de Çevre Paneli Yapıldı

Söke Belediyesi Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda gerçekleşen panele çevre örgütlerinin temsilcileri ve çevre gönüllüleri katıldı.

Çevre, doğa ve canlı sağlığına verilen zararlar ve çözüm önerileri katılımcı uzmanların görüşleriyle irdelendi. Özellikle Söke çevresindeki maden ocaklarının doğada oluşturduğu tahribat, ÇED raporları, halkı bilgilendirme toplantılarında dikkat edilmesi gereken unsurlar, jeotermaller ve oluşturduğu etkiler masaya yatırıldı. Konular çevreci ve hukuksal boyutuyla değerlendirildi.

Panelde Aydın Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mahmut Nedim Barış, Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Aydın, Aydın Barosundan Av. Akın Yakan, Aydın Efeler Belediye Meclis Üyesi Av. İsmail Türkbay konuşmacı olarak yer aldı.