Söke’de çevrecilerden balık ölümleri eylemi

Aydın, Söke, Kuşadası, Didim ve Muğla’da faaliyet gösteren çevre ve doğa sivil toplum örgütleri bir araya gelerek Söke Ovası içinde balık ölümlerinin yaşandığı tahliye kanalı yanında eylem yaptı.

EGEÇEP, AYÇEP, Söke, Kuşadası ve Didim ÇEP, EKODOSD ve TEMA üyelerinden oluşan sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen eyleme siyasi partiler de destek verdi. Eylemde yapılan açıklamada binlerce yıldır yaşam kaynağı olan Büyük Menderes Nehri’nin bugün ölüm saçtığı vurgulanırken; Menderes’in kirliliğinin önlenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar ile yöre halkı göreve davet edildi.

Katılımcılar adına açıklamayı AYÇEP Genel Sekreteri Gönül Yücel Hastaoğlu, "Sanayi atıkları, zirai ilaçlar ve evsel atıklarla kirletilen Menderes Nehri ve tahliye kanalının sorunlarının havza boyunca değerlendirilmesi gerekir. Çevre kanunu hükümleri gereğince evsel ve endüstriyel atıksu üreten faaliyetler denetlenmeli, arıtma tesisi kurma yükümlülüğü bulunan endüstriyel tesislerde arıtma tesisleri kurulmalı, kurulu olanların artıma tesisleri çalışmalı, kirletenler hakkında gerekli uygulamalar yapılmalıdır. Türkiye’nin en uzun sekizinci nehri olan Büyük Menderes Nehri’nde kirlilik dördüncü seviyeye ulaşmıştır."

Yapılan açıklamanın ardından Çevre platformlarınca yaşanan balık ölümlerinin nedenleri ile ilgili takipçisi olunması konusunda fikir birliğine varıldı. Ayrıca başta Jeotermal santralleri ve madenler olmak üzere çevre ve doğaya etki eden unsurlarla ilgili çalışmaların yoğunlaştırılması kararı alındı.