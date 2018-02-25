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25 Şubat 2018 23:59

Söke’de CHP’li gençlere parti okulu eğitimi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları, partili gençlere yönelik eğitim düzenledi.

Söke’de CHP’li gençlere parti okulu eğitimi

25 Şubat 2018 23:59


Parti binasında gerçekleşen eğitimde CHP Aydın İl Disiplin Kurulu Sekreteri Tuba Özturlar, CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkan yardımcıları Zeynep Öyküm Erbaş ve Asya Alp, Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Berke Akyel eğitmenler olarak yer aldı.


Gençlik Akran Eğitimi ve Sosyal Demokrat İdeoloji eğitimi kapsamında hazırlanan programla ilgili olarak Söke CHP Gençlik Kolları Başkanı İlkyaz Gölcük; “2 gün boyunca, 3 farklı konuda eğitim verildi. Çalışma grupları, atölye çalışmaları, sunumlar ve tartışmalar şeklinde gerçekleştirilen eğitimi çok önemsiyoruz. Hem gençlik kolları üyelerimiz için, hem de partimiz için çok faydalı olduğuna inanıyorum” dedi.


Gölcük, eğitime yoğun ilgi gösteren gençlere ve parti eğitmenlerine teşekkür etti.


Parti okulu eğitiminde İletişim ve Seçmenle İlişkiler, CHP Tarihi ve Sosyal Demokrat İdeoloji konu başlıkları oldu.




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