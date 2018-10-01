Söke'de çimento fabrikasında çalışan işçilerin para alamadıkları iddiası

Söke'de faaliyet gösteren özel bir firmaya ait Çimento Fabrikası'nda çalışan ve maaşlarını alamadıklarını ileri süren işçiler eylem başlattı. İki aydır paralarını alamadıklarını belirten işçiler muhatap bulamamaktan dert yanarken, fabrikanın kapısının önünde seslerini yetkililere duyurmaya çalıştılar.

Türkiye'nin en önde gelen çimento fabrikaları arasında yer alan ve son yıllarda kapasite artışına giden özel bir firmaya ait Çimento Fabrikası; tozu, dumanı, sesi derken, şimdi de taşeron firma elemanlarının alamadıkları maaşları ile gündeme geldi. Kapasite artışı nedeniyle yeni tesis kurulumunda fabrikanın işlerini yapan çalışanlar maaşlarının verilmediğini belirterek fabrika önünde toplandılar. İşçilerin iddialarına göre adına çalıştıkları firma kendilerini sürekli oyalarken, iki aydır hak ettikleri parayı alamadılar. Fabrika kapısına gelerek yetkililerle görüşmek isteyen işçiler dakikalarca beklerken, fabrika önüne gelen Söke polisi ise önlem aldı.

Memleketlerindeki ailelerine, okuyan çocuklarına haftalardır para gönderemediklerini iddia eden işçiler seslerinin duyulmasını ve hak ettikleri parayı biran önce almayı istiyor.

İşçilerden Mehmet Karatepe; “Çimento fabrikasında aylarca çalıştık. Adına çalıştığımız taşeron firma bıraktı gitti. Benim bir buçuk aylık alacağım var. Bazı arkadaşlarımızın iki ayı geçkin alacakları var. Firma bizi sürekli oyalıyor. Mağduruz” dedi.