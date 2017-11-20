Söke’de Çocuk Hakları Günü Kutlandı

Çocukların hakları olduğuna dair farkındalık oluşturmak; gerek çocukları, gerekse büyüklerini çocuk hakları konusunda bilinçlendirmek üzere gerçekleştirilen kutlama programı kapsamında çocuklar Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen çelenk sunum törenine okulların öğrenci grupları ve Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyelerinin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Özden Erdoğan, Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan da katıldı.

“Çocuklar Karagöz ve Hacivat’la eğlendi"

Çelenk sunum töreninin ardından Söke Belediyesi’nin de katkılarıyla gerçekleşen gölge oyunu etkinliğine geçildi. Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu’nda gerçekleşen etkinlikte çocuklar geleneksel gölge oyunu gösterisi olan “Karagöz ve Hacivat” ile eğlendi. Okullardan öğrenci gruplarının katıldığı Karagöz Hacivat gösterisi öncesinde tüm katılımcı öğrencilere Söke Belediyesi tarafından Atatürk’ün ‘Nutuk’ eseri dağıtıldı. Suat Veral ve ekibi tarafından sunulan gölge oyunu gösterisi çocuklar tarafından beğeni ile izlendi.

Gölge Oyunu sanatçısı Suat Veral, çocuklar için anlamlı olan bu günde Türk kültürünün geleneksel gölge oyunları ile çocukları buluşturmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran da gösteriye gelerek bir süre çocuklarla birlikte oldu, gösteri sunumunu yapan Suat Veral’e günün anısına plaket takdim etti.

Gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların da haklarının olduğunu çocuklara ve büyüklere anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan; “Çocuklarımızı geleneksel Türk Kültürü sanatlarıyla buluşturduğumuz için mutluyuz. Önümüzdeki günlerde Söke Çocuk Oyuncakları Müzesi’nde gölge oyunları salonunu da çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Etkinliklerimizin gerçekleşmesinde bizlere katkı sağlayan başta Kaymakamlığımız ve Söke Belediye Başkanımız Süleyman Toyran olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum” dedi.