Söke'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Yıldönümü Söke'de törenle kutlanırken, kutlama törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Törene İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Garnizon Komutanı Pers. Alb. Hasan İhsan Kızgınçelik, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri, askeri erkan ve öğrenciler de katıldı. Tören İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Garnizon Komutanı Pers. Alb. Hasan İhsan Kızgınçelik ve Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'ın katılımcıların bayramlarını kutlaması ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu yaptı. Cumhuriyet'in 95. Yılının büyük bir gurur ve onurla kutlandığını belirten Kaymakam Kutbeyoğlu, Cumhuriyet'in ilanının Türk Milleti'nin hür ve bağımsız yaşama savaşının da zaferle noktalandığını ifade ettiğini söyledi. Dünyanın hızla değişip, geliştiğini, bu değişim ve gelişime ayak uydurabilmek için ülke olarak daha çok çalışmak ve üretmek zorunda olduğumuzu belirten Kurtbeyoğlu; “Cumhuriyet'in aynı zamanda demokrasi ve hukuk içerisinde insan haklarına dayalı bir adalet sistemini benimsemiş, ahlaklı ve erdemli olmayı gerekli kılan bir fazilet rejimi olduğunu unutmamalıyız” dedi.

Konuşmanın ardından günün anlamına ilişkin şiirler okundu, Söke Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri tarafından “Kurtuluş Savaşı Kahraman Kadınlar” konulu gösteri sunuldu. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi tarafından Zeybek ve Gaziantep yöresi gösterisinin renk kattığı Cumhuriyet bayramı kutlama töreninde Batı Söke Çimento Ortaokulu öğrencileri Judo gösterilerini sundu. Cumhuriyet etkinlikleri çerçevesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, ardından tören Söke Belediyesi Şehir Bandosu eşliğinde tören geçişi ile son buldu.